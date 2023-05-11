带刺的记忆之果——蛇皮果

去印度尼西亚峇厘岛旅游时看到一种水果，它外形下圆上尖，果皮很薄，有鳞片状，像极了蛇皮。当地人称之为“蛇皮果”，又称“Buah Salak” 。买了几个尝味道，白中带黄的果肉，味道酸甜，有点像吃青苹果，不过，在吞咽时觉得有点涩涩的。掰开果皮时有些挑战，一不小心会被果皮上尖尖的刺刮破手指。我并不是很喜欢这种果子，但是，家人却对它情有独钟。

查考网上资料，蛇皮果（Salacca zalacca）是棕榈科，属于丛生植物，原产于东南亚。现在，在中国华南、四川等地区也有种植；印度、中南半岛至马来群岛等地区也可看到它的踪影。

蛇皮果对水分的要求较高，高温高湿是它生长发育的重要条件，热带湿润气候特别适合它。它的繁殖方式有两种：种子育苗和萌蘖（niè）条育苗。只要气候土壤适宜，蛇皮果从种子到结果，一般需要三年时间。若是把蛇皮果栽种在庭院里，不仅有新鲜的果子可食用，还有四季常绿的优美枝叶可观赏。要是让蛇皮果树丛围成一道绿色篱笆，篱笆除了可以保护房子，也可以洁净空气，真是一物多用。

益处多但不宜多吃

据研究报告，蛇皮果是水果中钾含量最高的品种之一，钙的含量也颇为突出，大约是苹果的三倍。果肉对皮肤有益，具美容效果；果胶含量也很丰富，对大脑十分有益，因此赢得了“记忆之果”的美誉。此外，它还含有以维生素B1和维生素C为代表的维生素群，前者可促进新陈代谢，后者对免疫系统的运作很重要。

蛇皮果虽然对人体有好处，但不宜食用过量。主要是因为果肉中含有大量的热量和碳水化合物，是含糖量极高的水果，同时它的脂肪和蛋白质含量也很多，肥胖人群还是少吃为妙。也有资料显示，蛇皮果性寒凉，脾胃不好，体质偏寒的人，幼儿和孕妇要谨慎食用，浅尝辄止，否则恐会引起腹泻等肠胃不适状况。