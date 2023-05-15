从白衬衫到博士袍——记林青霞荣获香港大学名誉社会科学博士学位

如今，这个常穿白衬衫的女孩，换上了鲜艳夺目的博士袍，傲然挺立在众人眼前，那形象的切换，身份的转变，怎不叫人心为之悸动！回首往昔，这一条曲曲折折的成功路行来不易，而她，无畏无惧、不屈不挠的走了整整50年！

2023年4月3日，下午五时半过后，香港大学百年传承的陆佑堂中，音乐响起，一列身披礼袍的教授学者与名誉博士领受人，在高耸巍峨的拱顶下、庄严肃穆的气氛中鱼贯进场，慢慢前行，缓缓踏步，走上铺着红色地毯的梯阶，在台上分列左右，依次入座。

这一次，能够亲身经历好友林青霞荣获香港大学颁发名誉社会科学博士的重要时刻，除了欣喜激动，竟然还有一种似真似幻的感觉！施南生和我坐在台下第一排靠左（感谢青霞的悉心安排），望着台上第一排最左边的青霞，我们近距相对，眼神交流，心有默契。她在台上微微含笑，那么神采飞扬，华光四射！我们在台下满怀感恩，读懂了她的微笑，读懂了她的内心。

是次大典非同凡响，共有七位杰出人士同台接受殊荣，包括四位名誉科学博士朱隶文教授、Jack Dangermond博士、John L. Hennessy教授、杨振宁教授；三位名誉社会科学博士Carol M Black女爵士、林高演博士，以及众所瞩目的林青霞。这一列响当当的名字之中，有两位诺贝尔物理学奖得主，一位环境科学的领航人物，一位电机工程和计算机科学专家，一位医学领域及推广社会福利的翘楚，一位香港商界及慈善机构的知名人士，林青霞能身列其中而并不逊色，实在为她感到无比的荣幸与由衷的喜悦。