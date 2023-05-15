颜杲卿和颜真卿是堂兄弟，颜杲卿生于公元692年，颜真卿生于公元709年，两人相差17岁。颜杲卿和颜真卿供一个祖父，名字叫：颜昭甫。颜昭甫生有两个儿子，长子叫颜元孙，次子叫颜惟贞，颜元孙生了五个儿子，颜杲卿是老二；颜惟贞生了七个儿子，颜真卿是老六。颜家再往上推，是曾祖父颜勤礼，他是唐朝的开国之臣，一直跟随着李世民，颜真卿晚年曾为颜勤礼写过《颜勤礼碑》，此碑和颜真卿的另外一块《麻姑仙坛记》碑，皆是中国楷书的杰出之作，也是颜体楷书的巅峰之作。颜勤礼的父亲叫颜思鲁，一直是李世民臣子，一直在秦王府当记事官，他是隋唐时期著名文学家、教育家颜子推的儿子。颜家本来世居在山东临沂，因为跟随唐朝做官，由山东逐渐迁到陕西。

颜杲卿是“以荫受官”，为人忠勇，性格刚强，有为政才干。他初任范阳（河北定兴县）户曹参军，负责民户、祠祀、农桑，是安禄山的部下，因为政绩相当不错，得到了安禄山的推荐，官职有所上升，公元755年他代理常山（石家庄附近）太守。颜真卿少年聪明好学，能文善书，中进士当官之后，勤勉工作，官职逐步上升，先后担任殿中侍御史、转侍御史、武部员外郎，后来受到杨国忠的排斥，外派出任平原太守。

颜杲卿用计收复失地

公元755年“安史之乱”爆发，这个时候颜杲卿、颜真卿都在常山、平原太守任上，很快安禄山攻下洛阳，常山也在安禄山的控制范围内，安禄山并没有为难颜杲卿，仍让他担任“伪太守”。颜真卿在“安史之乱”之前，就判断安禄山要谋反，暗中召集和训练了许多义士，安禄山攻打整个河北地区时，所有城镇都沦陷了，唯有平原城没有失守。唐玄宗听到丢失河北后，感叹：河北二十四郡，岂无一忠臣乎？当他听说颜真卿仍在坚守时，大喜，看着身边的大臣说：我还不知道颜真卿长什么样呢？

颜真卿一边坚守平原城，一边和颜杲卿保持书信联系，希望和颜杲卿成为掎角之势，里应外合，相约起兵。颜杲卿接到书信后，心生计谋，和他的副手常山长史袁履谦及贾深、张通幽商量，决定打通一条最关键的要道——土门。安禄山也知道土门的重要，特地派部将蒋钦凑、高邈率5000兵马把守，颜杲卿想杀了二将，打开土门。土门是一座小城，颜杲卿先把高邈派出去巡查，趁高邈不在，颜杲卿备下酒菜，派人去请蒋钦凑来兵营休息的地方喝酒，几个人不停地向蒋钦凑敬酒，蒋烂醉如泥，于是颜杲卿便让袁履谦带着两个手下，把蒋杀了。

这天夜里，颜杲卿又接到报告，说高邈回来了，于是颜杲卿又派几个得力干将去捉拿，同样的办法，以太守的名义请高邈喝酒，高邈刚坐下，就被众人捆绑。第二天，安禄山的另外一名心腹干将何千年正巧也来常山巡查，颜杲卿又派人在路上拦截，将何千年活捉。颜杲卿处理完这些事后，派长子颜泉明及贾深、张通幽等人，把蒋钦凑的首级和被捕人员送往京城，走到太原时，太原节度使王承业留下了颜泉明等人，王承业另写了一表奏，为自己揽功。唐玄宗一开始不知道事情的原委，立即擢拜王承业为大将军，后来唐玄宗知道是颜杲卿的功绩，又加升颜杲卿为卫尉卿兼御史大夫，升袁履谦为常山太守、贾深为常山司马。

颜杲卿斩捉贼将之后，立即发布檄告至河北各县，广为宣传：朝廷已任命唐玄宗的儿子荣王李滉为河北兵马大元帅，哥舒翰为副，统领30万军队准备出土门灭贼。这消息一传播，各县立即响应，纷纷斩杀了安禄山派驻的守将，不多日河北有十七郡又回归了“李唐”。这个时候颜真卿也带领手下的人马，越战越勇打败了安禄山派来镇压的军队，收复了更多失地。

第二年正月，史思明又率大军来攻打常山，常山拼死抵抗，但寡不敌众，不到一周就被攻破，史思明抓住了颜杲卿、袁履谦，派人送到安禄山所在的洛阳。二人最终被安禄山杀死。

颜真卿《祭侄文稿》推动文字和书法发展

公元757年，也就是收复常山一年之后，郭子仪又收复了两京，史思明兵败从河北退回了老家，颜真卿这时担任蒲州太守，他让侄子颜泉明去寻找亲人的下落。颜杲卿有个妹妹，在兵乱中落入贼兵之手，颜泉明有个女儿，同样在战乱中被抢走，颜泉明用了三万钱赎回了姑女二人，颜真卿看到她俩之后，眼含热泪，心里久久不能平静。颜泉明又打听到三弟颜季明被杀的地方，只找到颜季明的一个头颅。颜泉明又去洛阳打听父亲的尸体，有人告诉他，颜杲卿被杀之前，先是砍掉了一只脚，埋的时候和袁履谦埋在一起，根据这个线索，颜泉明找到了父亲的尸体，给父亲和袁履谦备下两口棺材，入殓后颜泉明扶棺一路返回。

《祭侄文稿》是颜真卿行书和草书相结合的文稿，全文感情饱满，行笔流畅，气魄豪放。（作者提供）

又过了一年，公元758年九月初三，49岁的颜真卿怀着无比悲痛的心情，备下清酒和菜肴，写下了中国书法的千古绝唱《祭侄文稿》，祭奠他最喜欢的侄子颜季明。这篇文稿也叫《祭侄赠赞善大夫季明文》，它和王羲之的《兰亭集序》、苏东坡的《黄州寒食诗》，并称天下三大行书。这篇文稿是颜真卿在极度悲愤的情绪中写下的，通篇情如潮涌，书法气势磅礴。他赞扬侄子颜季明是人杰、有出息的子弟、国家栋梁之材。文中写道：仁兄爱我，俾尔传言，尔既归止，爰开土门，土门既开，凶威大蹙，贼臣不救，孤城围逼，父陷子死，巢倾卵覆。文稿的背景大意是：贼兵大举压进，你爸爸心疼我，派你来给我送信，他决心玉碎，抵抗重兵，为我减轻负担，争取时间好让我带着老百姓转移，你回去之后，贼兵已经攻破土门，常山被团团围住，你父子家人先后被杀，这就像鸟巢从树上被打落下来，哪还会有完卵？

《祭侄文稿》是颜真卿行书和草书相结合的文稿，全文感情饱满，笔墨自然，行笔流畅，气魄豪放。颜真卿是唐代楷书四大之一，颜真卿的书法主要受家族传授，成年后也受到了褚遂良和张旭的影响，颜真卿以上几代人，都非常擅长篆籀（zhòu）草隶，都是唐朝著名的文字学家和书法家，尤其是他的四世叔祖颜师古，以及颜杲卿的父亲颜元孙，开创了唐代的“正字学”。“正字学”就是由皇帝授命，对文字进行重新整理和规范，确定文字标准，促进文字进一步统一，唐代的“正字运动”，是中国古代规模最大，影响最深远的一次文字规范化运动，它排除了一个字有几种甚至几十种的写法，为厘正文字，减少异体字做出了极大的贡献。颜真卿曾在66岁书写过颜元孙的“正字学”的名作《干禄字书》，并刻成石碑，在当时广为流传，是唐人学习文字和书法的教材。颜家不仅是满门忠烈，也是对中国文字的进一步统一，进一步标准化的推动群体，这也是楷书（正书）为什么在唐代非常流行，并达到高峰的主要原因。

（本文小标为编者所加）