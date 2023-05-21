“南洋时光”系列：越南最后王朝与皇城

本期，让我们把焦点转移到越南，认识越南历史和顺化古城的渊源，以及阮氏王朝的兴衰。

越南中部的顺化古城，不仅是优美的古代城市，更是承载着越南近代史沧桑的皇城，诉说着民族奋斗故事，无论在艺术建筑或民族历史上，都是丰富的文化资产。



越南最早为古国占城之地。1635年，广南阮氏领主阮福澜在此建立都城金龙城，经过数代改名富春城，至阮福润时，扩建亭台楼阁，初具规模。1771年，阮氏三兄弟阮文岳、阮文侣、阮文惠在广南国西山发兵，企图推翻广南国阮福淳的统治，阮氏王朝防卫不及，这时位于北部的郑氏集团趁机出兵南下，与西山军南北夹击，攻占富春城。

阮朝后人阮福映随叔叔阮福淳逃往嘉定，后来领兵与西山军对抗，尽管连续遭到挫败，但奋斗不懈，颇具韬略；后来前往暹罗，甚至远赴法国求援，尽管成果有限，但随着西山朝内斗，阮福映逐步壮大，最后平定全国，1802年正式建立阮朝，不仅复国，力量更胜于前。