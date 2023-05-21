“南洋时光”系列：越南最后王朝与皇城 订户徐宗懋图文馆更新 / 更新 / 2023年5月22日 6:40 AM发布 / 发布 / 2023年5月21日 5:00 AM 1920年代，阮氏王朝顺化皇城里的嫔妃们。（徐宗懋图文馆） 1920年代，美丽的传统越南妇女。（徐宗懋图文馆） 1890年代，阮氏王朝的官员。（徐宗懋图文馆） 1926年，越南保大帝登基大典，百官齐跪，一如古礼。（徐宗懋图文馆） 1920年代，阮氏王朝皇城的金銮殿是皇帝上朝的地方，金碧辉煌，无比庄严。（徐宗懋图文馆） 1920年代，顺化皇城的正门五门，建筑格局模仿北京紫禁城。（徐宗懋图文馆） 1920年代，越南大家族生活一景，有着儒家忠孝价值传统。（徐宗懋图文馆） 1890年代，法国殖民者进入越南后，开始训练越南的佣兵。（徐宗懋图文馆） 1920年代，越南的地方戏曲。（徐宗懋图文馆） 1920年代，越南皇家庭园牌坊，展现精巧雕琢工艺。（徐宗懋图文馆） 1920年代，越南皇宫庭园楼阁。（徐宗懋图文馆）字体大小:小中大本期，让我们把焦点转移到越南，认识越南历史和顺化古城的渊源，以及阮氏王朝的兴衰。越南中部的顺化古城，不仅是优美的古代城市，更是承载着越南近代史沧桑的皇城，诉说着民族奋斗故事，无论在艺术建筑或民族历史上，都是丰富的文化资产。越南最早为古国占城之地。1635年，广南阮氏领主阮福澜在此建立都城金龙城，经过数代改名富春城，至阮福润时，扩建亭台楼阁，初具规模。1771年，阮氏三兄弟阮文岳、阮文侣、阮文惠在广南国西山发兵，企图推翻广南国阮福淳的统治，阮氏王朝防卫不及，这时位于北部的郑氏集团趁机出兵南下，与西山军南北夹击，攻占富春城。阮朝后人阮福映随叔叔阮福淳逃往嘉定，后来领兵与西山军对抗，尽管连续遭到挫败，但奋斗不懈，颇具韬略；后来前往暹罗，甚至远赴法国求援，尽管成果有限，但随着西山朝内斗，阮福映逐步壮大，最后平定全国，1802年正式建立阮朝，不仅复国，力量更胜于前。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 光影 南洋 历史 相约姑苏品“三白” 诗集的故事