“南洋时光”系列：从三轮车到地铁

搭地铁对国人来说，是便利的交通工具，习以为常。然而在1950至1960年代，交通并不发达，一般人坐不起德士，公共巴士班次少又拥挤，脚踏车及三轮车便成了许多人的代步工具。尤其是三轮车，除了载人，更是承载着老一辈国人难忘的家庭记忆。

今天，年轻一代新加坡人搭乘地铁上下班，或者跟朋友约会谈事，已成为日常生活的一部分；然而在1950至1960年代，交通并没有那么方便。公共巴士班次很少，车内空间狭窄，搭巴士通常一大堆人硬挤上车，相当混乱。虽然有少数德士，但车资太高，一般人坐不起。在这种情况下，如果有相当的路程只有两种选择，一是骑脚踏车，二是搭乘三轮车。



新加坡的三轮车有本身的特色，过去上海的人力车是人手拉的，座位在后面；台湾的三轮车是用人力踩踏，座位也是在后方，而且位置偏高。新加坡的三轮车也是人力踩踏，不过座位在车夫的左侧边，位置比较低，乘客仿佛在路面上行驶。由于三轮车的车资较低，通常通行在人口密集的牛车水及附近地区，所以成为便利的交通工具，无论男女老幼都有坐三轮车的经验。

三轮车串起家庭记忆关于童年搭乘三轮车的回忆交谈中，我们会听到以下类似谈话：