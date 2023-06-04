“南洋时光”系列：从三轮车到地铁 订户徐宗懋图文馆发布 / 发布 / 2023年6月4日 5:00 AM 1950年代，牛车水市场内的三轮车。（徐宗懋图文馆） 1880年代，英国殖民时期的新加坡，街道上出现人力手拉车。（徐宗懋图文馆） 1950年代，三轮车是新加坡重要的交通工具，车资一般是三角钱左右。（徐宗懋图文馆） 1950年代，一名三轮车车夫趁工作空档小睡。（徐宗懋图文馆） 1950年代，乘客挤不上，贴附在绿巴士车身外。（徐宗懋图文馆） 1950年代，一群乘客设法挤上绿巴士，当时的巴士班次少，乘客往往挤不上。 1987年，新加坡地铁南北线第一阶段在试车中。（徐宗懋图文馆）字体大小:小中大搭地铁对国人来说，是便利的交通工具，习以为常。然而在1950至1960年代，交通并不发达，一般人坐不起德士，公共巴士班次少又拥挤，脚踏车及三轮车便成了许多人的代步工具。尤其是三轮车，除了载人，更是承载着老一辈国人难忘的家庭记忆。今天，年轻一代新加坡人搭乘地铁上下班，或者跟朋友约会谈事，已成为日常生活的一部分；然而在1950至1960年代，交通并没有那么方便。公共巴士班次很少，车内空间狭窄，搭巴士通常一大堆人硬挤上车，相当混乱。虽然有少数德士，但车资太高，一般人坐不起。在这种情况下，如果有相当的路程只有两种选择，一是骑脚踏车，二是搭乘三轮车。新加坡的三轮车有本身的特色，过去上海的人力车是人手拉的，座位在后面；台湾的三轮车是用人力踩踏，座位也是在后方，而且位置偏高。新加坡的三轮车也是人力踩踏，不过座位在车夫的左侧边，位置比较低，乘客仿佛在路面上行驶。由于三轮车的车资较低，通常通行在人口密集的牛车水及附近地区，所以成为便利的交通工具，无论男女老幼都有坐三轮车的经验。三轮车串起家庭记忆关于童年搭乘三轮车的回忆交谈中，我们会听到以下类似谈话：请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 光影 南洋 历史