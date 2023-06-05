翻译或可大体分为三种：工匠型翻译，学者型翻译，才子型翻译。工匠型亦步亦趋，貌似“忠实”；学者型中规中矩，刻意求工；才子型惟妙惟肖，意在传神。

讲一下我所理解的“信达雅”，顺便讲一下我的所谓翻译观。讲别的另当别论，讲这个我想我还是有那么一点儿资格的。毕竟已经大大小小厚厚薄薄花花绿绿至少译了一百本书。如果我坐着而不是站着，差不多可以说译作等身了。同时我也有些犹豫：40年翻译生涯的宝贝心得，就这么三言两语讲出去，说实话，真有些舍不得。最终让我下定决心的，是因了王小波的一句话：我已经老了，不把这个秘密告诉年轻人，对年轻人是不公平的。不卖关子了，言归正传。

“译事三难，信达雅”。谁都知道，这是近代启蒙思想家、翻译家严复提出来的，很快成了一百年来世所公认的翻译标准。但严复只是提出来了，而把具体解释权留给了后人。后人们也果真作出了各种各样的解释。“信、达”比较容易达成共识，难的是“雅”。众说纷纭，质疑也最多。听起来最为理直气壮的质疑是：难道原文是俗的也非译成雅的不可？

无需说，“信”，也有任性、随意的意思：信手拈来、信步前行、信口开河、信口雌黄、信马由缰。这里当然是真实、确实、诚实、忠实，忠实于原文之意。不偏不倚，不即不离，不洋不土，不肥不瘦，不多不少。一言以蔽之，不伪——信哉斯言。“达”呢，达意。孔子说“辞达而已矣”，辞不达意不成。一般理解为通达、畅达、顺达——达哉斯言。“雅”，古人说“辞令就得谓之雅”，大意是说话得体就是雅——雅哉斯言。也不光是说话，诸位知道，穿戴也好，化妆也好，礼节也好，讲话写文章也好，房子装修也好，得体（就得）都是最不容易的。弄不好就弄巧成拙，走向反面：庸俗、粗俗、恶俗或者显摆、浅薄、浅陋。用东北话说，就是嘚瑟、臭美，穿上龙袍不像太子，扎上孔雀尾巴也照样是黑乌鸦。