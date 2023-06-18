“南洋时光”系列：农渔村和码头的脉动

从小渔村发展到今日的国际贸易港口，新加坡一路走来，离不开新加坡河造就的经济动力。无论是繁忙的码头活动，抑或宁静的渔村农村作业，它们都为岛国的经济发展做出贡献。

新加坡在世界地图上，曾是一座小渔村。然而，现在有关新加坡渔村的历史影像却非常稀少，年轻国人对此，也可能没有什么印象和概念。其实，在1980年代新加坡全面城市化之前，这里仍有许多农村渔村和码头，包括大家较熟悉的驳船码头。



15世纪初或甚至更早，中东商船航向中国福建一带，以及中国商船下南洋时，双方会在新加坡这个小渔村交会，除了做食物和淡水的补给，也同时进行小额贸易。直到19世纪初，莱佛士在新加坡开埠后，殖民地港口的国际贸易、城市建设管理、经济作物种植等事业，才快速地展开。

由于新加坡卓越的地理位置，货运转口必然成为最大的经济动力，也形成发展的主要脉络，港口的各种硬件和软件设施，跟着逐一出现。货畅其流后，自然带动了运输、仓储、住宿、饮食等行业，如此变更吸引了大量的劳动力。外来人口快速增加，自然也带来居住和饮食的消费需求，这种经济脉动造就了新加坡的繁荣。