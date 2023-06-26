两个讲故事的人——莫言青霞会晤记

两位山东老乡坦诚率真的交流，是他们所讲故事的温度、质感、脉络、经纬，融化了时空的距离，点燃了内心的火花，让出生背景迥异、成长环境大不相同，而又在各自行业中出类拔萃的人，蓦然相遇，一见如故。

因为司机来晚，加以路上堵车，居然偏偏在紧要关头，比约定的时间迟到了10分钟，心里嘀咕着，这个由我牵线的重要聚会，在我缺席的情况下，两位素未谋面的大名人，乍相逢，到底会是怎么个光景？陌生？ 拘谨？

一走进“半山书房”，就知道自己在瞎担心，啥尴尬事也没，客人莫言神情轻松得很，跟同来的书法家王振、香港电台的施志咏早已在座了，主人林青霞身穿一件苹果绿的长裙，更是笑得像朵花似的，正兴致勃勃注视着长桌上展示的莫言墨宝，那是一幅长条，上书“青霞书房”，盖罢印章，他们两人手执长条，高高兴兴地合了一张影。接着，轮到我了，莫言送给我的墨宝，上书“梦笔生花”，字体豪迈，气韵生动，令我喜出望外。

跟诺贝尔文学奖得主见面喝茶，这可是难得的机遇，得说说缘起。去年拙著《谈心——与林青霞一起走过的十八年》发表后，曾经接受香港电台《大地书香》的访问，节目主持人施志咏跟我聊得投契，可说是一“谈”如故，结果发现我们在20年前就曾经在电台结缘了，这以后，因为疫情严峻的缘故，我们虽未见面，却不时用WhatsApp交流。一日，志咏传来讯息，说是莫言老师即将有香港之行，她跟莫老师和王振老师一向保持联系，而我经常和青霞交流谈心，何不趁此良机， 让两位顶尖人物来个“世纪会晤”？于是，经环环相扣、穿针引线，促成了这次令人期待的聚会。