早就听说闽西有一个很美的小城：长汀。后来又听到这样一句话：中国有两座最美的小城，一座是湖南的凤凰，一座是福建的长汀（新西兰作家路易·艾黎语）。凤凰多年前就去过了，长汀却一直无缘相见。暮春5月，终于有机会与几位朋友一起同游长汀，自然欣然前往。

小城之“翠”长汀之美，得一个“翠”字。一路上层层叠叠的山，远远近近的绿。这里的山曾经是光秃秃的，因为最近20年的努力，才有了这样的植被。而且这里的树种很多，绿的层次非常丰富，中间还点缀着一簇簇的白花和粉花，车速快，来不及看清是杜鹃还是桐花。

在长汀，我还看到了很多古树，长汀县南山镇邓坊村淋漓锥古树群是福建省最美古树群之一，卧龙山下的长汀县博物馆（汀州试院旧址）里有唐代的双柏，树高都超过20米，树围一株4米，一株4.2米，植于唐代大历年间汀州筑城之时。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中写道：“汀州试院堂前两古柏，唐物也。”长汀一中里的香樟树有600年树龄，巨大华美的树冠已令我等喜悦，没想到，几天后到濯田镇美溪村，竟然看到了1200多年的老樟树。西谚有云：“即使是上帝，也不能在三个月里造成一株百年橡树。”其实是上帝也不喜欢一株速成的百年橡树吧？当一棵悠然自在地穿越了漫长时间的千年香樟出现在我们面前的时候，除了惊讶地睁大眼睛，我们竟然无法说出一句合宜的赞叹。