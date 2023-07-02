“南洋时光”系列：梦幻缤纷的印尼传统舞蹈

印度尼西亚的传统舞蹈混合多种文化和宗教元素，充满魅力，引人入胜，散发着梦幻浪漫色彩，在东南亚国家的民族舞蹈中别具特色；其萨满舞和峇厘岛传统舞蹈还被列入联合国教科文组织非物质文化遗产代表名录。

在东南亚国家的民族舞蹈中，印度尼西亚的传统舞蹈混合多种文化和宗教元素，配合南洋风的轻快音乐，散发着梦幻浪漫色彩。舞蹈中所展现的神话故事，诉说着男欢女爱、悲欢离合，加上珍奇异兽的象征装饰，交织着岛屿、森林、野兽，以及国王、王后、王子、武士、侍女等等的情节，充满魅力，引人入胜。



印尼位处于热带地区，有1万7000多个岛屿，1300多个族群，宗教信仰包括传统土著相信的巫教，印度佛教，以及最多人信仰的伊斯兰教。华丽的舞蹈背后必然有才华洋溢的剧作家、编舞者和舞者，加上华丽的舞蹈服装、道具布景等等，必然需要庞大财力的支撑。这种高级艺术文化娱乐只有王室贵族才能够负担得起，所以最优美的传统舞蹈必然是宫廷舞蹈，全世皆然，印尼舞蹈也不例外。

2011年，联合国教科文组织宣布印尼亚齐省的萨满舞（Saman dance）为非物质文化遗产；到了2015年，联合国教科文组织又宣布把三个流派的峇厘岛传统舞蹈列入非物质文化遗产代表名录，使得印尼成为世界上拥有最多非物质文化遗产的传统舞蹈的国家之一。