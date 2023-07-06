南来学人盛梦琴　一位被历史尘封86年的重要人物

盛梦琴是民国初年南渡的一位农学专家、教育家、翻译家。他一生足迹遍布神州、东瀛和南洋，从事的领域跨越政治、教育、农垦等多个方面。作者在研究和写作的过程中，深深感到他在各个领域多有建树。

岁月的迷雾，常常会遮掩住一些历史人物的身影，以至于某些投身过重大事件的人士，功名不彰，光芒不显，逐渐淡出人们的视线。所幸丹青有书，人间有情，纵使历史的聚光灯不再聚焦他们，但是，拨开雾幛，掸去浮尘，披沙拣金，返本求真，今人依然可以还原他们原本的面貌，重现他们当年清晰的人物影像。

民国时期南来学人——盛梦琴先生，就是这样一位被历史尘封86年之久的重要人物。此文结合历史档案和文献资料，以及盛氏后人保存的书信、委任状等，撮要叙述其生活、工作、参与民国政府初期建设的行迹，借此缅怀、纪念这位历史先贤不平凡的一生。

盛梦琴（Sheng Mung Chin），又名盛先觉，1885年诞生于湖南善化县（今长沙市区）的殷实家庭。1898年入著名的长沙时务学堂念书，在时任该校中文总教习梁启超的教导下学习。1904年赴日留学，入东京工手学校，1905年9月转入东京第三高等学校特别预科，转年6月毕业；9月入鹿儿岛第七高等学校造士馆修读，1909年6月结业；9月入东北帝国大学农科分校（札幌）学习。盛氏对农业垦殖学科格外有兴趣，这为他后来从事的高等教育工作、农业垦殖实践等奠定了专业基础。