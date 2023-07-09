新一代守护人 传承马来文化瑰宝

甘榜格南是本地马来文化的重镇。女作家希达雅·亚敏书写家族四代人在甘榜格南的“黄色大宅”，记录外曾祖父的创业事迹。依布拉欣·塔希尔在这里创办回教主题英语书店Wardah Books，促进回教与世界的对话。厨师哈菲祖·哈欣则在丹戎巴葛开设餐馆Fiz，融合西式和传统烹调法展开马来美食寻根之旅。新一代马来人通过创作、阅读和烹饪等，保留文化之余，也希望让国人重新发掘马来同胞多元丰富的人文精神面貌。

近几年，本地关注马来文化的声音汇聚成河。譬如，去年亚洲文明博物馆细数百年峇迪前世、今生与未来的“大家的峇迪”（Batik Kita）大展；目前已进入联合国世界文化遗产的申遗程序，传统开襟衫卡峇雅（Kebaya）千娇百媚的回潮，都在重燃着国人对我们身边源自本区域马来群岛（Nusantara）的物质和精神文化的热情，并肯定着我国各个族群如何拥抱马来文化，将它浑然天成地融入我们的文化与日常，形成独有的南洋身份。

马来族群里也崛起一批寻根的文化人与创意人，透过书写、文化与美食创业，还原马来文化令人动容的原貌，并唤醒国人对本地马来传统文化与历史的认知，吸引新一代新加坡人重新发掘马来同胞多元丰富的人文精神面貌。

✶甘榜格南的女儿 拾笔书写失落Hilang在马来语是遗失、消失、失落的意思；Helang指老鹰。