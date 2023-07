穿越马来群岛，唤醒南洋味蕾

如果你对本地马来美食仍停留在椰浆饭、沙爹、仁当咖喱和马来卤面,那他们将让你改观。从书写到烹饪,本地正崛起一股马来传统美食的复兴浪潮,备受瞩目。

马来美食文化研究者希赫·卓哈利(Khir Johari)耗费11年,追溯本地马来美食与马来群岛千丝万缕的情缘,写下巨著《新加坡马来人的食物:穿越群岛的美食之旅》(The Food of Singapore Malays: Gastronomic Travels Through the Archipelago)。此书今年5月在瑞典举办的28届世界美食家饮食书籍奖(Gourmand World Cookbook Awards)击败众多国际美食书籍,夺下至尊大奖(Best of the Best)。书重3.5公斤,全书624页,不管是照片、图文设计或文字都精致得让人爱不释手,宛如广邀世人赴一场细嚼慢咽,不舍得吃完的豪华马来飨宴。

曾在本地Iggy’s和曼谷Gaggan餐馆工作的厨师Asyraffie,以“Arang”之名开快闪性质的当代马来私房餐馆。2023年《新加坡米其林指南》上周出炉,呈现马来群岛多元烹饪传统的Seroja餐馆获得一星,主厨黄达文亦获得“米其林年轻厨师奖”。