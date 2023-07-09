穿越马来群岛，唤醒南洋味蕾

如果你对本地马来美食仍停留在椰浆饭、沙爹、仁当咖喱和马来卤面，那他们将让你改观。从书写到烹饪，本地正崛起一股马来传统美食的复兴浪潮，备受瞩目。

马来美食文化研究者希赫·卓哈利（Khir Johari）耗费11年，追溯本地马来美食与马来群岛千丝万缕的情缘，写下巨著《新加坡马来人的食物：穿越群岛的美食之旅》（The Food of Singapore Malays: Gastronomic Travels Through the Archipelago）。此书今年5月在瑞典举办的28届世界美食家饮食书籍奖（Gourmand World Cookbook Awards）击败众多国际美食书籍，夺下至尊大奖（Best of the Best）。书重3.5公斤，全书624页，不管是照片、图文设计或文字都精致得让人爱不释手，宛如广邀世人赴一场细嚼慢咽，不舍得吃完的豪华马来飨宴。

曾在本地Iggy’s和曼谷Gaggan餐馆工作的厨师Asyraffie，以“Arang”之名开快闪性质的当代马来私房餐馆。2023年《新加坡米其林指南》上周出炉，呈现马来群岛多元烹饪传统的Seroja餐馆获得一星，主厨黄达文亦获得“米其林年轻厨师奖”。