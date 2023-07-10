秦始皇统一中国后，把统一文字的工作交给了李斯，李斯把当时的文字，重新规划、整理后发明了小篆，有了小篆中国便有了第一次统一的文字。小篆主要是在周宣王时流行的《史籀篇》的基础上，对文字进行简化、增减，发明小篆时并不叫“小篆”，而是叫“秦篆”，小篆是秦之后定名的，为什么定名小篆？何时而定？现在不得而知。

大篆是小篆的上游，也就是说小篆之前的所有文字，广义上都可以称为大篆。大篆何时有的？据说是夏朝伯益所创，伯益和大禹是一起治水的“同事”，距今将近4000年。中国现今发现最早的文字是甲骨文，伯益发明的文字，是不是和甲骨文类似，因为没有实物，不好妄加评论。从伯益发明大篆到秦朝李斯发明小篆，大约相隔1600多年，这1600多年的大篆发展史，大约经过几个过程：刻在石头上，刻在玉上，铸在青铜器上，以及“篆”在竹帛上。这个“篆”在古意中，可以指“刻”，也可以指书写的“书”。

大篆从朝代上经历了夏、商、周三朝，特别是到了周朝的中后期，各国有各国的文字，各国有各国的读音，这个时候的大篆已经很混乱了，一个字出现了几种、甚至十几种的写法，各国之间的文书，相互看不懂的现象非常普遍。大篆到底有多少个字？有多少种字？因为年代久远，加之秦朝故意销毁和破坏，现在谁也说不清楚了。现在只知道早期的大篆，是刻在石头上或玉上的，如果把甲骨文、青铜器铭文都包括在内，那就是刻在石、玉、龟骨、牛骨和铸在青铜器上的。现在仍保存比较完好的大篆有哪些？主要有石鼓文、青铜器铭文，青铜器铭文也叫金文、吉金文字、钟鼎文，因为青铜器最重要的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，所以称钟鼎文。现在我们能看到的并在市场上流通的那个时代的大篆，除了博物馆里的原件之外，主要是一些拓片，比如石鼓文拓片、散氏盘拓片、毛公鼎拓片、司母戊大方鼎铭文拓片等等。