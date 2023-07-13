识力卓越透辟——盛梦琴南洋农学的著述与实践

中国农学专家盛梦琴1929年携家眷南来新加坡，谋求发展。除了著文分析南洋农业、渔业，他也积极参与农垦实业的活动。无奈，南来八年后，52岁的盛梦琴在1937年带着未遂其志的遗憾，离开了人世。

20世纪上半叶，神州时局动荡多变，民生艰难。华南地区闽粤民众为生计所迫，纷纷下南洋谋生。 汇入这股迁徙洪流中除苦力、商贾、旧官僚外，也有不少文人、学者。盛梦琴，便是民国初年南渡的一位农学专家、教育家、翻译家。其中，他在南洋农学方面的著述和实践，展示出不俗的学术视野和建树。

盛梦琴凭借留学日本的农学学历背景、民国政府农林官员之名声，以及水稻种植专家过硬经历，1924年受聘为国立北京农业大学农艺系教授，次年又被聘任为清华学校大学部日语教授。接下来的学术道路看似一帆风顺，怎么知道，1929年4月20日，盛氏突然放弃国内的一切，告别神州，携家眷南来新加坡，谋求发展。相关的疑问不期然而至：盛氏在南洋的新环境中，还能继续他的农学研究吗？

《南洋杂志》亮初声1929年下半年，一批文化人在霹雳州怡保创办《南洋杂志》（与1946年许云樵等学者创办的《南洋杂志》无关联）。初来新马的盛梦琴，在创刊号上发表了第一篇农学文章《以农立国之暹罗产业现势》。该文长五页，近4000字，分析暹罗的农业状况，对比亚洲及世界的稻米生产和出口。