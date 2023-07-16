“南洋时光”系列：城乡建筑百年变迁

徐宗懋图文馆成立于2000年，专业收藏历史照片，以整理、研究、编辑、出版和展览为事业主体。近十年，徐宗懋图文馆将收藏内容范围扩及全世界，同时投入照片数码修复工作，专业制作精美的高画质历史画册。

本刊特邀徐宗懋图文馆制作“南洋时光”系列共八期，运用精美历史照片，介绍东南亚的社会和文化，特别以新加坡为中心，分享往日城乡的面貌以及生活的温度。

在百年变迁中，我国的民宅和建筑经历了许多改变，融合了不同时间不同地域文化的特色。新加坡独立后发展迅速，不少承载社会集体记忆的建筑被拆除，引起国人的担忧与反思。如何在发展与保留之间取得平衡，成为国家制定政策条例的考量。

尽管新加坡面积不大，然而岛内城乡建筑百年变迁中，仍然累积了许多经验，以致于今天的新加坡建筑，代表了不同时间、不同地域与文化特色的重叠。回首百年来建筑面貌的变化，丰富多采，炫目迷人。



新加坡早期是渔村，马来风情的木造浮脚楼散落在沿海地带，岛上密布原始森林。1819年，莱佛士爵士在新加坡开埠，将这里开辟为亚洲与欧洲贸易通道的国际港口。接着，马来半岛被纳入大英帝国的殖民版图，新加坡的面貌出现了巨大变化。

首先，新加坡河口两岸形成了一座新城市，维多利亚风格的殖民海关、官署、剧院、教堂和学校等逐一出现。同时也有西方商人居住的别墅和洋房，尽管他们是欧式建筑，却也适应南洋的气候和土壤。