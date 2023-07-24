在所有的冷面浇头中，有一样食材万万不可少，这就是素面素心的绿豆芽。她是冷面的情人，不离不弃几十年了。

从小暑开始，夏季正式登场了。近年来地球越来越发昏，35度以上的天气见怪不怪，而且北方居然比南方还要热。土豪可以去海南岛、澳大利亚、加拿大度假，再想跑远点，有南极和北冰洋可供一冻。工薪阶层没办法，每天一早还是要打起精神去轧地铁。车厢里一股肉格气，美女衣裳又穿得少，你得管牢自己的一双眼睛一双手，这日子，真真难过。

好在上海这座城市历来是贴心贴肺的，吃食方面早就给大家准备好了，比如骨灰级的酸梅汤，怀旧风格的简装冰砖，时尚一路的水果冰沙，还有哈根达斯——我真不愿意提及它，老派一点的上海人家到了这一天还要吃响油鳝糊或绿豆芽炒鳝丝——小暑黄鳝赛人参嘛。对了，还要吃赤豆糖粥和焐熟塘藕，而我最喜欢的还是冷面。

上海的冷面与东北的朝鲜冷面不是同路人，北方是过水冷面，拌来吃，或沉泡在冰冰冷的汤里，吃口比较滑爽，但一碗落肚似乎有晃晃荡荡的感觉。还有韩国的豆浆冷面、泡菜冷面，日本的荞麦冷面、抹茶冷面等等，吃过才知道也就这么回事，上了当也不大肯明说。上海的冷面是干拌路数，讲究一个劲道。只有上海的冷面，干脆利落地诠释了冷面的定义。