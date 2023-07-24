外语与母语之间的缝隙，是新的文体诞生的土壤。是的，一流文学家都是一流文体家。

先从德国汉学家顾彬说起。我校曾经的德语系主任顾彬先生是德国人，作为汉学家相当有名。不过他在中国的知名度，主要还是由于他时有惊人之语。例如他说中国作家写不出好作品是因为不懂外语。气得中国作家脸色发青，甚至以不懂外语的曹雪芹为例反唇相讥。

可是冷静细想，顾彬之言未必纯属无稽之谈。曹雪芹等古代作家另当别论（亦非顾彬所指），而如周氏兄弟、钱锺书夫妇、梁实秋、林语堂、丰子恺、张爱玲、冰心、余光中等写出好作品的现代作家都懂外语，有的还是有好的译作行世的翻译家。另一方面，戴望舒、徐志摩、梁宗岱、冯至、查良铮（穆旦），他们的身份是翻译家，而在其他场合，他们又是有名的作家、诗人。相比之下，当代作家中懂外语并且从事翻译的，或者懂外语从事翻译而又是不错的作家的，除了韩少功据英译本和他姐姐合译过《生命中不能承受之轻》以外，一下子还真想不起有谁。不错，小学五年级就辍学放牛的莫言是不懂外语的，然而他获得了诺贝尔文学奖。但这终究是例外，不会在顾彬先生的视野之内。

总之，作家懂外语容易成为不错的作家——究其原因，可能如余光中所说，懂外语和研究外国文学，“便多了一个立脚点，在比较文学的角度上，回顾本国的文学传统，对于庐山面目较易产生新的认识，截长补短，他山之石也较能用得其所。”如果让我补充一点，那么我想说文体，原因还在于文体！或者说语言风格！意识流啦、后现代啦、黑色幽默啦、魔幻梦幻现实主义啦等写作手法，通过他人的翻译也可大致学得。而要零距离辨识和把脉原作文体，那么非自己懂外语不可。也就是说，哪怕译本再好，看译本也是在看风景片而不是看风景“本尊”：你可以是极具欣赏眼光的影院观众，但并非实际在场东张西望的游客。草的清香、花的芬芳、鸟的鸣啭、光的变幻、土的气息等等，你不可能真真切切体察入微。说痛快些，无非是隔岸看花、雾里看花、手机看花罢了。