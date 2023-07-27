战前如切华校　需求殷切

20世纪初，新加坡出现一股移民潮，华族人口从1901年的16万4000人，急速增长到1921年的31万7000人。继新加坡铁路（克兰芝-登路-丹戎巴葛）之后，丹戎巴葛和如切之间也有铁路穿行，1926年提升为无轨电车，往返丹戎巴葛、桥南路、克罗士街上段、新桥路、禧街、维多利亚、加冷、芽笼路和芽笼士乃。便利的交通吸引新移民到市区外围开拓新家园，周如切也将种植园开辟为住宅区，如切因此繁华起来，教育需求也日益殷切。

加东区早期的学校周如切生于中国，曾在新加坡加入同盟会参加中国政治改革。辛亥革命成功以后，华人更重视教育，他对振东学校、中南学校、星洲幼稚园都有捐献。1920年，他联合同盟会王金链、陈延谦和吴海涂，以及周壬鑫和陈敬贤等倡议建设学校，使筚路蓝缕的加东开启文化之曙光。他献出价值5万元，包括一英亩多的土地和学校建筑，其他14位各捐500至2000元，共筹募到1万余元。如切原是加东区内的种植园，在发展为住宅区的初期经常被称为加东，学校后续发展不详。

加东振群学校是所平民学校，1928年因经济拮据而发起募捐活动，所以邀请总领事写推介信。据报道，学校创办已有八年多，为贫苦无力求学之青年而设，当时特派蔡运庆、云茂川、严福南、严崇钦、符开荫、韩敬三、苏庆梅、陶朴、李大干、徐振盛等分别向各界劝捐。这是一所海南人学校，按推算1921年已经存在， 1929年搬迁到小坡二马路。