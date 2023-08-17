黍稷稻粱 农夫之庆——祖父母的稻米情

由于社会动荡，1929年盛梦琴携眷南迁到新加坡。盛梦琴孙女盛惠龄说，祖父在北国种稻的曲折经历，奠定了祖母对米饭充满感情的基础。倘若她没有挖掘祖父的过往事迹，也许不会明白“粒粒皆辛苦”的涵义。

这是一个老掉牙的故事。犹记儿时祖母总是说：“粒粒皆辛苦。饭碗里不许剩下饭粒，剩下几颗以后脸上就长几颗痘痘。痘痘多了，就成麻子，嫁不出去！”从此，我饭碗里不留一颗饭粒，青春期，脸上还是长了痘子。及至长大，缘分到了，自然就顺理成章结婚成家了。

1929年祖父祖母带了九个儿女从动荡的北京南来新加坡谋生。所有当时的华侨对米的情怀是容易理解的。但是祖母对米饭的感情更为复杂，不仅珍惜，还掺杂着敬重、骄傲、满足、愤懑、不甘、辛酸、惋惜等复杂情感。多年以后，我才了解祖母对米的感慨应该是源于祖父的几段不寻常经历。

留学东瀛坚信农业强国祖父盛梦琴（1885-1937），又名盛先觉，生于湖南善化县（今长沙市）。祖父在1904年官费留学日本，1907年在鹿儿岛第七高等学校就学时，便深刻地意识到“实业救国”的必要性。他认为农业是中国的第一大实业，若是通过农业和垦殖，不仅足以富国，也可以开发满蒙回藏的荒地，促使各个藩属富裕，增强其归属感，毕竟，清末列强日本、俄国与英国总是虎视眈眈地盯着满洲、蒙古和西藏境内，国家大一统一直是祖父的理想。