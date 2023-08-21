每个家庭都有一种特殊的风气，我们称之为“家风”。小五家的父母常年不在家，她家的家风开放而自由，姐妹们在吵吵闹闹中达成妥协和统一；麻子家父亲不在，只有一位慈母在家，她家的家风放松而和谐；我的同学蝶的家庭属于最下层的穷苦人，她家的家风直接而粗糙。那么，我的家庭又是什么样的家风呢？我想，我们家的家风有百分之九十几是由于我爸爸形成起来的。

我们刚刚搬到城里的这个旧院子时，一名男孩出于好奇，晚上来到我家门口，透过门缝倾听屋里的动静。那是冬夜，我们全家人（一共七个）围着小小的煤火坐在家里，除了两个小弟弟不知在悄悄地玩些什么，其他人一人手里一本书。男孩后来对他的同伴说：“这一家啊，他们家里就像没住人一样。怎么会这么安静的？也很枯燥。”这就是我们家的家风。我们最喜欢沉浸在书的世界里，当然我们也同样喜欢有刺激性的儿童游戏。

因为家里一贯很穷，我们从来没有追求过物质享受。至多也就是通过劳动挣一点点小费去买一点点零食。那种机会并不多。绝大部分时间我们都在进行一种类似精神方面的追求，这显然是不知不觉在模仿我们的爸爸。邻居对我们家孩子的评价是：“老实、害羞、话少。”言下之意也是说我们很“嫩”，不善于同人打交道和相处。在今天看起来，那个时候我们家里有一种浓厚的理想主义的风气。我们家里不允许撒谎，更不允许骗人和出卖。每当我们爸爸说起这种“坏事”，他就会义愤填膺。而我们都有同感。