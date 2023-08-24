二战艰辛岁月的教学办学

在硝烟弥漫的战争岁月，无数生命被剥夺，美好家园被摧毁，这段时期究竟对本地教育有何影响？作者通过端蒙中学纪念刊的校史，一名副校长的口述历史，以及校长女儿的记忆，再结合国家档案馆相关资料，勾勒出二战时期本地办学的轮廓。

日据时期，知识分子或被检证，或隐姓埋名，学校被迫关闭。一些华校被令复课教日文，有些家长不让孩子上学。1945年日本投降，殖民地政府回归后，有心人士纷纷创建乡村华校，让超龄生与流浪街头的孩子读书，当时的华校生约占六成。50年代末，务实的家长多数让孩子上英校，华校生少过半数。

近日来重新参阅消失30年的母校端蒙中学于战争时期的办校情况，通过收录在《端蒙中学70周年纪念刊1906-1976》的校史，杨伟群副校长的口述历史，林国璋校长（任期：1936-1949）的女儿林楚人女士（85岁）的记忆，结合国家档案馆的相关资料，勾勒战争年代本地的办学轮廓。



端蒙历经辛亥革命和战争年代1906年本地潮商创建端蒙学堂，时任中国清朝领事孙士鼎和出使英国的钦差大臣汪大燮，分别以“端蒙学堂”和“果行育德”墨宝相赠，凸显清朝政府对海外华人办新式教育的重视。创校先贤之一的陈云秋支持康有为和梁启超，回到中国家乡推动维新立宪。第一次世界大战爆发，“槟城海战”德国击沉俄罗斯和法国战舰。商人见战争近在眉睫，纷纷捐款援英抗德，不过并没有影响办学使命。