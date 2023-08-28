南怡岛、金裕贞文学村和我的苦恼

这几年外国游客来韩国，寻访最多的地方，除了首尔和济州岛之外，可以说是南怡岛了。

以南怡岛为主要背景的电视剧《冬季恋歌》播出后，令它在国内外名声大噪，人气飙升，引来不可胜数的海外观光客。

南怡岛与金裕贞文学村，也帮给我解决了（学术）会议后安排文化参观的苦恼。

这几年外国游客来韩国，寻访最多的地方，除了首尔和济州岛之外，可以说是南怡岛了。对我来说，南怡岛给我留下两个不同的印象。

第一个是上世纪八九十年代初，我作为年轻教授参加学生们组织的课外活动时南怡岛留给我的印象。那个时候的南怡岛虽然有些树木，但基本上是没怎么开发起来的荒凉景区。野营中，晚上跟学生们一起举办篝火晚会，非常浪漫，也非常有激情。学生们围着篝火进行各种活动，我也被主持的学生特意点名，而不得不做个表演、唱个歌，这样的记忆到现在还历历在目。这类活动，我跟学生们一起去南怡岛的经历大概有两三次吧。不过，后来不知什么缘故，老师被学生们邀请参加学生活动的机会逐渐减少，所以就没有机会去南怡岛了，我也随之几乎忘记了南怡岛。

第二个是2008年10月初有了新的机缘再去南怡岛时给我留下的印象。当时我作为在首尔和春川举办的“第一届韩日中东亚文学论坛”的组织委员，陪着铁凝与莫言、苏童等中国名作家一起去了南怡岛。那个时候的南怡岛，已经面貌一新，变成了树木茂盛而文化设施齐全的自然与人文相结合的生态公园了。后来我查资料才知道，韩国2001年宣布将南怡岛开发为文化艺术自然生态园林。恰巧，那年12月，以南怡岛为主要背景的电视剧《冬季恋歌》开始播出，也向海外出口，在国内外名声大噪，人气飙升，引来了不可胜数的海外观光客。由此，中国大陆及台湾、日本、东南亚的南怡岛游客急速增加。在这个基础上，南怡岛股份有限公司2006年3月1日宣布了国家形态的“南怡共和国”，意思是“南怡岛是一个文化独立的特殊景区”。