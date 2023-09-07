“百年墓碑”隐藏的富商颜东成家族史

作者到咖啡山临时仓库考察，抢救早期华人墓葬文物时，无意中发现一块大石碑刻。释读石碑的铭文，发现它是叙述一位早期南来“经商致富”的华人先贤颜东成发家后的感人故事。

两年前，我以“碧山亭文物馆”的名义到位于罗尼路的咖啡山临时仓库考察，抢救早期华人墓葬文物时，无意中看到一块大石碑刻。只见此长形石碑上面刻有大段铭文，我立即拍照回家逐字逐句添加标点释读。其文（右至左）如下：

颜母陈太君，闺号淑德，筓年于归握瑜公。持家勤俭，秉性慈祥，育男女各四。均了向平愿。长男东成，经商致富，恩恤孤寡，施药医院善社，捐欵（款）会馆学校，数达成万，无稍吝，多承慈训也。太君既相夫持“惟善堂”，复朂（勖）子添“瑞德堂”，举凡公益事，靡不极力输将。民国四年，永春县长王公震峯敬赠“教子爱国”匾挂东山故乡大宗祠，于（通呜）哉！此所谓懿范长存者也。谨以铭石。 桃源邱玉书敬撰



我们释读这块石碑的铭文，可以看出它的亮点是叙述一位早期南来“经商致富”的华人先贤发家后的感人故事。这个先贤颜东成发家后恩恤孤寡，而且对医院、学校都慷慨捐款资助，大做善事。这块墓碑文颂扬颜东成的母亲陈太君（淑德）同样乐善公益，且教子有方。这位陈太君热心公益的善举，早在民国四年（1915年）就得到了福建永春县长王震峯的肯定和嘉奖，并赠送一个“教子爱国”的牌匾，悬挂在永春东山故乡大宗祠内，用以教育后人云云。后来这位陈太君（淑德）去世后，则在她位于咖啡山的墓碑上，刻了上面这大段铭文记叙她的嘉言善行，以永久存念于世。