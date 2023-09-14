博物馆藏品的隔空互动——从一封明代文人书信谈起

新加坡亚洲文明博物馆（以下简称ACM）二楼的“中国古代士人文化”展厅十分特别，跟其他展厅相比，它显然最容易被忽视。但这小小一间屋子里，却藏着许多中国古代至近代的名家书画与文玩，其中更有多件明清文人尺牍，皆为现居香港的收藏家袁绍良的私人珍藏，现借藏于ACM。其中一封题为《沈周（1427-1509）致吴宽（1435-1504）》的行书体尺牍虽乏人研究，却尤其珍贵。

沈周与吴宽都是生活在中国明代中期的著名文人，二人都十分擅长书法与绘画。沈周比吴宽年长八岁。二人的人生经历大不相同，沈周一生未考科举入仕途，吴宽却身居高位，最终官至礼部尚书。身份地位上的巨大差距却丝毫不影响二人交情深厚，他们的友谊持续了半个世纪之久，这期间当然发生过许多令人感动的故事。吴宽会试落榜，又遭遇子女病故，沈周心疼得彻夜难眠，以诗宽慰鼓励他；吴宽考中后，沈周又作诗直呼惊喜；除以诗寄送外，沈周许多著名山水画也是为了赠给吴宽而创作，比如《东庄图》《送吴文定公行图》《为吴宽作层峦叠嶂图》等。

当1497年吴宽为继母守孝三年期满，要从家乡返回京城时，已经71岁高龄的沈周乘船亲自将他送到京口（今江苏镇江）。二人写诗互赠，沈周说“重逢日远知年老，恋别情长与路增”，吴宽答“老年敢祝惟多爱，厚禄深惭自不胜。”沈周更专为此次分离绘制了一幅《京口送别图》（现藏于上海博物馆）。此后吴宽在朝为官，虽步步高升却要面对许多权力之争中的明枪暗箭。沈周也在诗书中反复表达对老友的牵挂与担忧。