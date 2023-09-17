学古琴学变脸 蒋保罗苦心孤诣千里拜师

蒋保罗热衷学习中华传统艺术，为精进琴艺，他追随中国古琴大师成公亮在安徽农村习琴；为了掌握川剧变脸，他以诚意打动中国川剧变脸表演艺术家何洪庆，把不外传的变脸艺术，免费教授予他。他说古琴是静态的，变脸是动态的，而他在动静中觅得了阴阳调和。

踏进蒋保罗（59岁）位于北部组屋的客厅，仿佛进入一个大观园。客厅没有沙发，只有镂刻岁月痕迹的餐桌椅、古董橱柜、老钟、房门，古色古香。最让人目不转睛的，是墙上挂满了一张张古琴。蒋保罗每次到中国总会带回几张琴，已有五六十张，最老的是明代琴，市价可以买两间四房式组屋。他把钱都花在买琴，却过着简朴清心的生活。

给我们递上茶后，蒋保罗眉飞色舞聊起古琴，似停不了的琴弦。他父亲航海，常年在外，大哥长兄为父，希望他成才，九岁就让他学小提琴。离校后进入广告设计公司，蒋保罗因喜欢收集古董家具而接触古琴，他说：“老家具缺少‘古’声，差一点失传的古琴是最古老的乐器。”

到安微农村拜师蒋保罗30多岁时到中国学古琴，吸收不同老师的技艺精髓，包括中国国家级非遗古琴代表性传承人成公亮、上海艺术学院国宝级古琴演奏家龚一与上海古琴演奏家林友仁。他忆述：“当时没有互联网，只能靠家里的电话联络。”他到南京找成公亮，后者却到了安徽西递宏村，他背着琴赶到那儿，成公亮看到他的诚意，两人在短短两周内于农村园林以琴结友，结下师生情谊。他说：“如果直接告诉他我要学琴，他那么忙，未必会教。”他于是在农村里陪着成公亮一起生活，成公亮想要放风筝，他陪着一起放风筝。