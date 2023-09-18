通感是一种非常高级的修辞手法，在日本传统色词汇上，通感这一手法运用得可谓出神入化。词汇的虚，拂过现实的实，将触未触，旋过一丝微风，又拉升盘旋而上。

日本四季分明，而且每一季时段的分布相当平均，自然界各种色彩的呈现有着层次微妙的特点。因为这个原因，日本人对色彩十分敏感，从平安时代的作品我们就可以有这样明显的感觉，在《源氏物语》和《枕草子》中，运用了大量有关色彩的词汇。我对日本色彩的文字表达的兴趣来源于此。这些年，我在春夏秋冬四个季节都去过日本，每个季节都去过好几次，对其分明的四季景貌有了直观的体验。

在我的这个系列的第一本书，《一入再入之红——日本文学行走随笔》中，有一节是关于阅读《枕草子》的随感，题目叫做“踯躅色和芬芳色”。在清少纳言的笔下，这是当时贵族日常生活中常用的色彩词汇，无需多讲，但对于后世的读者来说，这种虚幻美妙的色彩词汇，到底是什么颜色呢？我的兴趣探究从此出发。

日本有一个很棒的出版社，叫青幻舍。它有出版口袋本的小画册，开本玲珑，印制精美，随身带着翻着玩十分方便。我在日本逛书店时买过它这个系列的好些本浮世绘画册，我喜欢它的编辑方式，不是一般意义的收纳集子，而是作品专辑，比如葛饰北斋的《富岳三十六景》和歌川广重的《东海道五十三次》，等等。