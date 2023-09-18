追寻简·奥斯汀的足迹

巴斯作为她（简·奥斯汀）曾经的居留地之一，加上她离世后出版的两部小说皆以巴斯为写作背景，这座历史悠久的古城自然而然成了简迷心目中的胜地，盖儿街40号更是必访之地。

那日驱车前往英格兰西部小城巴斯（Bath）途中，好多熟悉而又陌生的片段一遍又一遍浮现脑海，内心的感受跟前一日赴莎士比亚故居斯特拉特福很是不同：若说赴莎翁故居是一种朝拜，那前往留有简·奥斯汀（Jane Austen）足迹的巴斯则无异于去见多年不见的老友。

事实上，当几日之前长子说英伦之行的最后一天将带我们去巴斯一游时，我最初的反应是抗拒，因那晚九时许我们将飞离伦敦，也就是说，若去巴斯游玩，当晚六时许我们必须赶回希思罗机场附近的租车中心，途中稍有耽搁即有误机之虞。其时的我对于巴斯的认识仅限于“古罗马浴场”与“温泉胜地”，及至在网络上看到“南有简·奥斯汀之于巴斯，北有莎翁故居斯特拉特福”之说，才惊觉原来埃文河穿过的古城巴斯跟斯特拉特福一样有着深厚的文化底蕴，而自己差点儿就与它失之交臂。慨叹自己孤陋寡闻的同时，也为能有机会追寻简·奥斯汀的足迹而欢欣不已。

“初识”简·奥斯汀初次得知简·奥斯汀之大名在上世纪80年代中期，刚刚步入大学校园的我一头栽进了那座被称“西北高校最大的图书馆”里，目标非常明确，那就是琳琅满目的翻译小说。不记得是经他人推荐抑或纯属缘分使然，最先抓在手里的正是简·奥斯汀的《傲慢与偏见》，接下来顺理捧起了她的《理智与情感》，再下来，她的《曼斯菲尔德庄园》及《爱玛》也成了我的心头好。两百多年前的英格兰乡绅阶层的生活情态鲜活而生动地展现眼前：没有复杂的时代背景，没有宏伟的历史画卷，甚至不牵涉家国情怀，仅仅三五户人家的十几二十个男女，所有的故事无不与婚恋有关，貌似平凡简单但又不失跌宕起伏，且结局尽皆圆满，加上语言生动活泼，行文风趣幽默，读来轻松愉快且令人回味无穷。但无论如何，那时的好读书尚属“看热闹”，看着看着竟也浑然不觉进行着角色转换，忽而成了书中人，忽而又成了创作者，一句又一句如珠妙语或自口中吐出，或自笔端流出——梦一般的年华，再怎样离谱也无伤大雅，再怎么大胆亦无可厚非。