宣传革命的重要平台——话星洲书报社

星洲书报社是本地最早的华文书报社，风起云涌的年代，曾邀请当代饱学之士前来演说，逐渐成为知识份子云集之处。当时演讲者除了维新派和革命派支持者外，还包括驻叻领事，起初是不定期的活动，后来发展为每月一次。

星洲书报社是本地最早的华文书报社，曾创办戒鸦片的振武善社，即后来的新加坡拒毒会（Singapore Anti-Opium Society），以及中华女学堂和星洲幼稚园。在风起云涌的年代，汪精卫和胡汉民来此宣传革命，孙中山也颁发旌旗状，还有许多人曾经在此留下一段段尘封轶事，这里就细说从头。

书报社的成立阅读书报可以开拓视野，学习新知识，提供民众学习和进修的机会，更可借此吸引他们加入教会。于是阁约翰（J A B Cook，前译库克）和郑聘廷牧师于1902年12月11日，在吉宁街（即克罗士街）38号楼上开办星洲书报社。书报社的宗旨是以文会友，以友辅仁，收集当代名人，东西洋各种翻译新书，提供从北京到广东，以及本地报章让民众免费阅读。他们希望书报社可以发挥启发心智，开通社会风气，到达振兴民族和国家的愿景。

书报社每天早上9时半开放，星期天除外。为了有足够资金订购书籍，使藏书更为丰富，书报社设有会员制，会员可以借书回家阅读，也提供代购服务，每年会费两元。每逢星期三晚上8时为青少年主办勉励会，为了吸收非教徒加入教会，因此也开放给公众参与。但一般青年认为书报社是传教的地方，因此很少人来。