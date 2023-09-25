对比、参差、碰撞、烘托，这些艺术手段不仅可以让戏丰富好看，同时也会使编剧心爱的角色获得更为炫目的审美色彩。

亦舒小说《喜宝》女主角那句著名台词：“我要很多很多的爱，如果没有爱，那么就要很多很多的钱，如果两件都没有，有健康也是好的。”直白，贪婪，1988年被拍成电影，2020年再拍。现在的人都明白，要很多很多的钱，一不小心会变成赌狗；要很多很多的爱，比发财还有难度。

20年前韩国《冬季恋歌》这样的爱情经典剧，放在今天拍不了。失踪，失忆，网络一查，就是在深山老林也会有信息传递。在滑雪场改建工地，雪天中温暖的木屋里，女主角惟真问失忆后变成民亨的俊尚：“你高中在哪里上的？”“真的没有在韩国生活过吗？”“春川你去过吗？”“你能摘下眼镜吗？”——一个勤奋工作的美女同事，时而冷淡，时而激动，沉浸于忧伤。她为什么忧伤？忧伤是有秘密、有深度、有个性的。“你能摘下你的眼镜吗？”——噙着泪水的惟真，没有男的会吃得消。20集电视剧，惟真三分之一的镜头在流泪，她的眼泪太美了。年轻人的泪水就是美的。

“谁会对一个忧伤的灵魂感兴趣呢？”在今天，连做饭都要叫外卖的节奏。爱情，不折腾不疯魔，可是，怎么折腾？需要折腾的力气与耐心在哪里？动力又何在？作家马尚龙有一天说，他明白了今日年轻人不谈恋爱，对什么最感兴趣了！美食。激情美食。