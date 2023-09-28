“跟着”许云樵探寻远古人类踪迹

东南亚研究泰斗许云樵的《马来亚丛谈》，开拓了本文作者学生时代对古代马来半岛与世界接轨的认识。作者和同伴到马来西亚霹雳州玲珑谷，跟着书本一探许云樵笔下远古人类的生活遗迹。

昔日先父从中国南渡，只会讲粤语和乡下话。新加坡自治时期，他上夜校进修“第二语文”，讲得一口流利的马来话。多懂得一种语言，自然打开另一面视窗，长周末跟同事到联邦游玩，对马来亚的风土民情兴趣盎然。

先父的“马来亚意识”源自许云樵。1960年8月开始的每个星期三，许云樵在广播电台主讲共40期15分钟的“马来亚丛谈”。青年书局收录许云樵的讲稿，出版《亚非丛书：马来亚丛谈》，成为先父给我们讲故事的题材。书中一些关于马来亚原住民的事迹，改写后收录在小学历史教科书里，开拓我学生时代对古代马来半岛与世界接轨的认识。

跨越时空的世界遗产《马来亚丛谈》第一讲谈到1938年霹雳河上游的玲珑谷（Lenggong Valley）出土旧石器，带领我们进入人类老祖宗和原住民的探索。追溯起来，7万多年前印度尼西亚多峇湖火山爆发，火山灰掩盖整个南亚。气候好转后，非洲史前人类再度走出非洲，抵达欧亚大陆、美索不达米亚两河流域、印度。他们来到马来亚，沿着陆桥续程澳大利亚。