厨尊父子兵 帮扶弱势授之以渔

厨尊是本地首个为弱势群体开办的小贩培训学校，除帮助残障和特需人士，创办人许承俊也希望把援手伸向早期失智症患者，让他们可以有尊严地在社会立足。尽管前路不易，但许承俊的坚持和正能量，影响了儿子许嘉玮；他辞去高薪工作，决定与父亲携手并肩，打造一个更具包容性的社会企业。

天使不敢走的路，许承俊（65岁）一步跨了过去。他所创立的社企厨尊（Dignity Kitchen），为特需人士提供小贩培训，也将扶助力量扩散到早期失智症患者。有感于父亲一直在做有意义的事，许嘉玮（31岁）辞去高薪工作，到厨尊帮忙，使得本地社企罕见出现第二代。

许承俊创办的厨尊培训残障和弱势人士成为食品摊档营业员，位于文庆路（Boon Keng Road）69号、对外开放的厨尊美食广场，员工以特需群体为主。厨尊获2015年总统挑战社会企业奖、2022年世界50最佳餐厅变革冠军奖（The World’s 50 Best Restaurant Champions Of Change）。2019年，许承俊于香港成立厨尊，把援手伸向当地特需人士。

穿着厨尊工作服，许承俊在接受《联合早报》专访时，热情地带着记者绕美食广场一圈。这里每个摊位售卖不同食物，有云吞面、罗惹、砂煲饭、糕点与饮料等，在努力工作着的特需员工，见到许承俊，千言万语化为一个感激眼神的交换。

饮料摊位的听障员工会读手语，记者现学现用，使出许承俊现场所教的手语，成功点到一杯少糖咖啡。乐得像个孩子的许承俊说：“只要懂得简单手语，就能沟通。希望来到这个美食广场用餐的人，有机会学习如何包容特需群体。”经过培训的特需人士一旦找到工作，许承俊总是感到特别欣慰，觉得自己的任务完成了。

舍高学历助弱势群体

许承俊年轻时在英国求学，获得工程和工商管理双荣誉学位，同时拥有电脑制造理学硕士学位。他曾在英国和本地任高职，1997年成立管理顾问公司，帮助中小型企业在中国和印度进行战略规划和业务发展。

2005年他萌生为残障人士及乐龄人士创办学校，为他们制造公平就业机会的念头；2010年，他成立的厨尊为残障人士、癌症患者、精神疾病患者、弱智者等提供小贩培训。全职投入社企工作的许承俊说：“我希望帮助到更多的人，接下来要培训的是早期失智症患者。”

他说培训早期失智症患者，是为了让他们的照护者可以喘口气，“失智症患者记性不好，也无法久站。我计划在几个地点卖菜饭，都预先包装好。比如顾客要一包素食菜饭或一包鸡肉菜饭，经过培训的早期失智症患者可拿给他们，再由癌友负责收钱。”他说第一间菜饭摊预计今年中开始营业，每名失智症患者一天工作四小时。

建立一个包容性社会是大家耳熟能详的口号，许承俊身体力行，花费十数年宝贵光阴来证明，包容绝非纸上谈兵，而是展现“授人以鱼不如授人以渔”的精神，让特需群体拥有一技之长，在社会上可以有尊严地立足。

助人精神代代相传

培训特需群体不容易，许承俊的坚定信念来自父母的教诲：“他们教导我，人从零到25岁是学习阶段，25至50岁是赚钱阶段，50岁起就要回馈社会。所谓生不带来死不带去。”

许嘉玮（左）在厨尊什么都得学，包括“打包”食物，派送给附近有需要的居民。（梁麒麟摄）

许承俊对特需群体的关怀，影响了儿子许嘉玮。对于儿子的加入，他说年轻人有自己的想法与做法，“希望他可以把社企带到另一个高度，多帮助一些人。”

许嘉玮拥有英国诺丁汉大学金融数学理科学士学位，曾在友邦保险公司（AIA）任职，收入优厚，如今的薪金只有过去的三分之一。他义无反顾协助父亲，主要出自一片孝心，希望减轻父亲的工作压力，再来是挑战自我。“厨尊将进入一个新阶段，我希望能帮到父亲。现阶段，我要先学会社企的运作，熟悉后才有办法带进自己的想法 。我加入差不多半年了，还在学习当中。”

许嘉玮结婚两年，5月将当爸爸，奶粉钱、房贷都是实际的考验，不过他诚恳地说：“薪水虽然少了很多，但这是有意义的工作。”

厨尊星期一至五派发免费晚餐给经济条件不好的居民。（梁麒麟摄）

许承俊说，厨尊的运作费用高，须努力筹资，吸纳年轻人加入管理层也不容易。此外，他想要帮助的特需群体很多，却无法一一实现，对此自己难免感到失望。虽然身边不少人劝他放弃做社企，但许承俊始终意志坚定。

访问结束前，许承俊打趣地问记者：“如果你的丈夫做我这样的工作，你会怎样？”短短一道问题，道出了他壮志豪情的背后离不开家人的支持与鼓励。而儿子的加入，对许承俊来说无疑是一剂强心针，让他在这条寂寞的道路上，得到莫大的助力和安慰。

网上众筹火患维修费

农历年期间，厨尊发生火患，培训室受波及，营收入不敷出，难以应付庞大维修费。厨尊发起网上众筹，希望筹得20万元，让培训早期失智症患者的计划，也可以顺利进行。有意捐献者可到GIVE.asia网页捐款。