初遇钟楼、鼓楼初次相遇在42年前，那个春日的风稍带着寒凉，天地欲开不开欲合不合，混混沌沌、朦朦胧胧。轻拂的霸柳惹得双目些许湿润，影影绰绰的行人不知从哪里突然冒出，满街满巷，他们是哪个朝代的臣民？来自哪里？又要去往何处？千年长安梦湿漉漉落了一地，零零碎碎、模模糊糊，叫我如何捡得起？！

刚刚走出大山的我茫然不知所措，伸出的双手停在了半空，不知想要抓住些什么，颓然蹲下身子，这才发现俯拾皆是实实在在的秦砖汉瓦，它们就在我的脚下，早已被踩得平平整整，每一块砖上刻满了文字，每一片瓦上写满了故事，我虔诚地触摸着，努力地想象着每一个走过的身影，每一双踩过的脚印，千年古都的街巷里，我差点儿迷失了自己。

抬起头，这才发现那座闻名天下的钟楼就在眼前，虽然屹立于闹市，虽然四周人潮汹涌，但我明显能感受到它的孤单和落寞。可不是吗？只是时间就足以让一切灰飞烟灭，只是一场暴风雨就足以把烟灰冲刷得干干净净，从而旧貌换新颜。但坐落于千年古城中心地带的这座砖基木楼却不畏风雨，不惧战乱，依稀600年前的模样。唯一的伙伴是千米之外的鼓楼，它们是一对亲兄弟，曾经比邻而居，如今遥相呼应，暮鼓晨钟，坚守着这座城市的唯一和永恒；它们是这座城市的标志，秀丽华美，古雅雄健，见证着这座城市的沧桑与变迁。它们不仅仅只是建筑，分明这座古城历史和文化的积淀啊！“文武盛地” （西安鼓楼南面所悬挂的木匾）穿越时空，“声闻于天”（西安鼓楼北面所悬挂的木匾）直击心坎，一种难以言喻的震撼和魅力让我这个来自大山的过客浑然忘却今年何年。