金庸走向世界的两个脚印

在我看来，金庸走向世界的漫长历程中，这两个学术会议很重要，代表了国外学界对金庸的接纳。

多年前，香港东亚银行董事长、香港特别行政区基本法起草委员会副主任委员李国宝先生曾广邀天下豪杰，参与推荐金庸先生角逐诺贝尔文学奖。我虽签了名，但明确表示这不可能。因为，金庸的武侠小说创作成就再高，销量再大，传播再广，都不会打动诺奖评委，这是评价标准决定的，无关高低雅俗。

对于金庸来说，获不获奖其实无所谓，因其书迷遍布全世界。随着金庸小说改编的影视剧、电子游戏、动漫等大量出现且广获好评，若能在宣传与研究方面添把火，那就再好不过了。这回浙江打头阵、各地陆续响应的金庸百年纪念活动（起码我接到邀请的有北京、香港、台北等），我相信会起推波助澜的作用。

今年1月，我接到浙江海宁朋友来信，告知重修金庸故居即将落成，邀我为金庸百年诞辰展览“文心侠骨赤子情——金庸的故事”撰写序言，随信附来了《金庸故居展陈大纲》，让我批评指正。我的回信直截了当：“展览谈及金庸小说的声誉，漏了两个国际学术研讨会，一是美国科罗拉多大学主办（1998），一是日本神奈川大学主办（2001），金庸都亲自参加了（我也到场发表论文），且有英文及日文会议论文集刊行。”第二天，意犹未尽，我又给对方发去如下信息：