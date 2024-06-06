端午节勾起人们无限的怀念和回忆，有对古人的纪念，对传统文化的传承，对母亲的思念，对从前小吃的寻味等情怀。

无意间，在牛车水一处看到一幅挂在墙上的小画作“Sio Bah Zang” （烧肉粽）。创作者把这首脍炙人口的福建老歌《烧肉粽》的歌词音译，书写出来，并在左下角画上粽子，虽然是单纯的黑与白，却创意十足！欣赏之余，蓦然间想起，再多几天，就是端午节了！

端午节是为了纪念战国时期楚国的爱国诗人屈原。他在五月初五跳汨罗江自尽，后人便将这天定为端午节，作为纪念屈原的节日。

怀念妈妈的粽子小时候，每逢端午佳节，妈妈总会动手包裹粽子，从开始的潮州肉粽、枧水粽、双拼肉粽，到后来包的娘惹粽。妈妈去杂货摊买芫荽籽先炒出香味，再用石臼捣成粉末，拿来炒猪肉，她说这样粽子才会香才好吃。双拼粽即咸甜合体，一粽两口味，但制作很费工夫。甜豆沙团要小心翼翼的用猪油网（潮州话叫𦛨泊纱）包裏，她说如果甜味碰到糯米，煮出来的米粒就会不熟。妈妈煮粽子是用四方形的金属油桶（我们叫油珍），而且一次要煮三个小时。虽然妈妈已经离世，从小到大的耳濡目染让我对包粽子产生兴趣，也无形中从她那里偷师学习一些与包粽子相关的知识和技巧。



萌生自己动手包粽子的念头，除了自认略懂一二，另一个原因是应节粽子价格的上涨幅度实在太大，也不合理。端午节前后，平时卖$2.50一个的娘惹粽，竟然标价$4到$6，有品牌的粽子价格更是惊人！



包粽子得先买好粽叶（一般用竹叶）和粽草（绳）。竹叶取其既柔软又坚韧（不易破裂）的特性适合包扎和煮出来的清香味；更深层次的是竹所表现出来的气节，非其他植物所能媲美的。买回来的粽叶、粽草必须先洗净、晒干备用。