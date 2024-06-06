穿过历史硝烟 体验金门风情

小三通意指中国大陆福建省与台湾金门、马祖之间进行小规模的通商、通航和通邮。作者的“双门小三通”之旅涉足金门和厦门，让他留下深刻印象的除了金门的战争遗迹，还有在地人文与民俗风情；著名的金门高粱与新加坡的一段渊源也让人津津乐道。

早就听说中国大陆厦门及台湾金门和马祖有海峡两岸通航、通商和通邮的“小三通”安排，这次听到旅行社提供小规模的，只要两人就能成行的金门厦门“双门小三通”一周之旅，一时兴起就和太太报名。虽然太太的祖籍是金门，但岳父在新加坡出生，也没问过是金门的哪乡哪村，所以这次纯粹是观光旅游，不是寻根之旅。



我们从樟宜机场出发先到台北桃园机场，下机后转到松山机场，再从松山搭乘内陆航班，大约一个半小时就到了金门机场。我们在金门留宿一晚，隔天下午从金门码头乘坐渡轮，大约半小时就到相距只约10公里的厦门。在厦门扛着大行李箱乘搭高铁到武夷山打卡，回程时再乘渡轮到金门后才飞台北，把海陆空交通都坐遍了。

金门文风极盛金门县包括金门岛、小金门和周边的十多个小岛，总面积约150多平方公里，岛形像一只展翅蝴蝶。金门从晋朝开始就有中国移民，唐朝时岛上已设有牧马场。金门古名浯洲，自古属福建同安所管辖。因它固守福建东南海口，后取“固若金汤，雄镇海门”之意，易名“金门”。