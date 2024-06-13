游槟城偶遇“宜兴”孔翔泰

四月初，北游槟城。清明节那天走访极乐寺。离开寺院后，友人驾车沿亚依淡路，一路向东前往乔治镇。车经一个交通圈前，遇红灯停下，从车窗望去，正好看见路旁的公园里竖立着一柱纪念碑，上面刻着一列竖排遒劲繁体大字：槟榔屿华侨抗战殉职技工罹难同胞纪念碑，旁边落款题字：宜兴孔翔泰书。

孔翔泰，生于1896年，江苏宜兴人。毕业于武进师范，南来前曾在宜兴、宁波及上海等地任教。他原名孔祥泰，是至圣先师孔夫子的后代裔孙，与当年国民党政府的财政部长孔祥熙行辈相同，在社会上时常被人误会为后者的弟弟。秉性正直的他，不愿沾权贵的光，索性把名字中的祥改为翔。1926年，他只身南来，先后在马来西亚教育界服务近40年，于1969年3月6日，因肠癌与世长辞。

积极参与社会活动南来后，孔翔泰先在马来亚宁宜华侨学校执教数年。之后，在马六甲培风中学执教。1934年，森美兰州芙蓉中华学校扩充校舍，增聘教员，孔翔泰被聘为教员，不久他便升任校长。1936年5月，芙蓉各华校教师举行联合聚餐，并议决大会组织法，推举孔翔泰为主席兼财政。1937年7月，芙蓉中华学校24周年庆。在掌校之余，孔翔泰积极参与社会活动，在1938年举行的森华教师第一次委员会议上，以临时主席身份召集开会，并当选文书。