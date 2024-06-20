落日微风晚放舟 ——广东十三行外销画与新加坡

19世纪初，中国广州出口欧美众多商品中， “外销画” 带有中西文化交流功能。画工精湛的外销画曾在新加坡河口许多商行里销售，颇受喜欢 “中国风” 的洋人青睐。亚洲文明博物馆和国家博物馆各有收藏外销画，提供文字以外的图像史料记录。

今年是《英荷条约》（Anglo-Dutch Treaty）签订200周年纪念。1819年莱佛士开埠新加坡后，英国为了平息其东印度群岛的竞争对手——荷兰的抗议，并划分势力范围，双方于1824年3月17日在伦敦签订条约。英国以苏门答腊西岸的明古连，换取荷兰占领的马六甲。荷兰人也同意，以新加坡海峡为界限，不再干涉英国在马来半岛的扩张。



新加坡的开埠，主要是基于英国对华贸易的需要，对华贸易的主角是广州。19世纪初，在广州出口欧、美的众多商品中，有一项称为 “外销画” 的商品，带有中西文化交流的功能。曾几何时，广东珠江三角洲乃至中国内陆的风土民情，曾经通过画作，推销给欧、美各国喜欢 “中国风” 的洋人，并装饰在他们家中的墙上。

亚洲文明博物馆收藏八幅外销油画岁末的南天，凉风习习。驻足于新加坡河口的加文纳桥上，河面远处迎来一艘游船，桥下的河水虽已没有往昔的浑浊，但也不清澈。那个河面满是驳船的年代，只能从历史图像中去找寻。 遥望吻基（Boat Quay，今称驳船码头）岸边，想19世纪中叶时，广东籍富商胡亚基（胡旋泽）的黄埔商行（Whampoa & Co.）如果今日尚存，不知商行内是否还会悬挂一些广东外销油画及水彩画吗？