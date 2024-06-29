【开卷】许知远“一个意外的旅行者”对谈会

你是否曾经在旅行中迷路？对许多人来说，这可能是一种令人沮丧的经历。

不过，对中国知名作家许知远来说，“主动迷路”是一种选择，在旅游和生活的陌生和不确定性中，对世界的理解得以扩充。许知远旅行的收获往往就因为“迷路”换来种种的出乎意料。

许知远，1976年生于江苏，北京大学计算机系毕业，曾在剑桥大学和加州大学伯克利分校担任访问学者。他也是单向空间创始人，以及《游荡集》和《十三邀》节目主持。15年来，他的足迹遍布中国和世界各地，将丰富的旅行经历结集成“旅行三书”。

2024年城市阅读节压轴讲座邀请许知远分享他的旅行故事和见闻，这期的联合早报播客《开卷》带来此次讲座的精彩录音。

“许知远：一个意外的旅行者”对谈会在滨海艺术中心新电信水滨剧院举行，由《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁主持。

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