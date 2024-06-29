【开卷】许知远“一个意外的旅行者”对谈会

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更新 / 2024年6月29日 4:26 PM
发布 /
发布 / 2024年6月29日 9:00 AM
中国作家许知远（左）与《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁在滨海艺术中心新电信水滨剧院进行对谈。（邝启聪摄）
中国作家许知远（左）与《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁在滨海艺术中心新电信水滨剧院进行对谈。（邝启聪摄）

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你是否曾经在旅行中迷路？对许多人来说，这可能是一种令人沮丧的经历。

不过，对中国知名作家许知远来说，“主动迷路”是一种选择，在旅游和生活的陌生和不确定性中，对世界的理解得以扩充。许知远旅行的收获往往就因为“迷路”换来种种的出乎意料。

许知远，1976年生于江苏，北京大学计算机系毕业，曾在剑桥大学和加州大学伯克利分校担任访问学者。他也是单向空间创始人，以及《游荡集》和《十三邀》节目主持。15年来，他的足迹遍布中国和世界各地，将丰富的旅行经历结集成“旅行三书”。

2024年城市阅读节压轴讲座邀请许知远分享他的旅行故事和见闻，这期的联合早报播客《开卷》带来此次讲座的精彩录音。

“许知远：一个意外的旅行者”对谈会在滨海艺术中心新电信水滨剧院举行，由《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁主持。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • [00:00] 简介
  • [02:26] 意外的旅程
  • [11:23] 对被忽略的历史人物特别着迷
  • [28:23] 受英国籍印度裔作家奈保尔影响
  • [29:33] 作家整天开开心心，多不高级啊
  • [32:22] 为什么沿着爱辉—腾冲线去旅行？
  • [39:08] 5000年文明历史，向你走来竟是抖音和淘宝
  • [47:41] 读者交流会

开卷》由《联合早报》副刊和音频组制作，与海内外读者和听众一起走入新加坡文学的世界。每逢星期四更新。

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