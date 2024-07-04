1976徒步团 “依旧去溜” 趴趴走

徒步有益身心健康，本地近年涌现不少自发的徒步团体。作者参与的1976团队，谐音“依旧去溜” ，他们穿上五颜六色的团服，走遍狮城各角落，还相约到邻国游玩。团友的背景多元，从陌生到熟悉，收获健康也收获友情。

在“健康第一”的号召下，我国出现了不少徒步队伍。两年前，我的昔日学生林贤敏邀我参与以“1976”为名的徒步团，让我这个少运动筋骨的七旬老骨头也爱上了徒步活动。



1976，有团队制服，是一款网购的T恤，红黄蓝绿黑白灰橙各色，一行人穿上去徒步，或登高望远，或穿街走巷，煞是抢眼。问起“1976”的由来，林贤敏（笔名宣橗）和另一发起人成泰忠（笔名成君）说，2021年9月，一群朋友感觉在疫情期间，憋闷在家里的时间久了，于是相约到乌敏岛去溜达，保持身心健康。隔年5月15日，他们意犹未尽，相约去圣约翰岛和龟屿游玩。

1976别有含义领头的贤敏在淘宝网上无意间看到1976T恤，最初想到1976是贤敏的出生年份，谐音“依旧去溜”，正是这个团队不甘寂寞的精神；设计也很时尚，便买下几件作为徒步团的团服。后来上网搜索，1976还有别的含义，这年中国连续有三大国家领导人在同一年中过世：周恩来、毛泽东、朱德； 同年苹果电脑面世等等国际重大事件发生，意义深远。