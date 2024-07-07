北京大学中国经济研究中心主任林毅夫教授是当今最有国际影响力的中国经济学家。前几年曾出任世界银行首席经济师兼资深副行长，成为首位在国际金融组织获得如此高职位的中国人。他也是在国外经济学杂志发表论文最多的中国经济学家。林毅夫的人生充满传奇色彩。



第一次和老林见面是在1993年前后。他到美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）经济系来做短期访问。我在周其仁（编按：中国经济学家）那里遇到他，他们是国务院农村发展研究中心的老同事。林毅夫身材高大健壮，笑容可掬，操一口有浓重台湾口音的普通话。那次见面印象不深，事后才听说他的传奇经历。林毅夫是台湾宜兰人，幼时家境贫苦，母亲以洗衣谋生。但他聪颖勤奋，读书成绩一直很好，1971年考入台大农学院。不久主动要求投笔从戎，入陆军军官学校，被当局树为“优秀青年标兵”。

1975年从陆军官校毕业后，他以军职身份进入政治大学企业管理研究所就读。1978年毕业后返回军中，次年2月被派往金门担任284师马山连上尉连长。马山是金门距大陆最近的据点，离对岸解放军据点只有2000米，是台湾的最前哨，因此只有最优秀的基层军官才能出任马山连连长。1979年5月16日夜，林毅夫从金门泅海到厦门，投奔大陆。后来熟识之后，我曾问过老林为什么会萌发投奔大陆的念头。他说，在宜兰上学时深受一位北大毕业的历史老师的影响，树立起大中国情怀，立志做一份事业，为十亿人谋福祉。但两岸分离的现实使他无法实现自己的梦想。这种无奈逐渐转化为决心，最后毅然泅过台湾海峡。