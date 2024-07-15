岁月的风俗画 ——读郑如晴散文《往日食光》

郑如晴的不同在于，要在食物里写出岁月的折痕，在折痕中见出生活的曲折艰难；用一个少女的眼光，看到成人世界的残酷与温情，从而在一道道食物里，见到一个个生命故事，有如用一幅幅时代风俗画，描绘那逝去的时光。

乍看郑如晴的散文集《往日食光》，本以为是一本描写食物的书，却觉得每一道料理，只是一条回忆的丝线，一缕缕牵引到背后的故事：少女时代的孤单、辗转寄人篱下的观望眼色、漂泊于高雄外婆家的无助、和继母过日子的隐忍、学校寄宿的寂寞、鹿港伯父家的过客身影，种种萍寄般的身世，交织着每一个时段的食物，自成一道人世的风景。

而生活其间的少女，她眼中的1960年代，那些市街的人情，寻常巷陌的民间生活，就构成为郑如晴散文集动人的底蕴。

关于食物的散文写作有不少：漫游民间乡野，写各种地方特色小吃的；在都会写华丽盛宴，夸耀精致豪奢的，也大有人在；写风花雪月、考据食物历史的，也自有专人；但这些写作，无非绕着食物打转，主体还是食物。但郑如晴的不同在于，要在食物里写出岁月的折痕，在折痕中见出生活的曲折艰难；用一个少女的眼光，看到成人世界的残酷与温情，从而在一道道食物里，见到一个个生命故事，有如用一幅幅时代风俗画，描绘那逝去的时光。