镇江北固山 处处三国遗迹

江苏省镇江市是中国历史文化名城，建城史超过3000年，是兵家必争要塞。境内的北固山是镇江“三山”风景名胜之一，承载大量古迹及帝王将相印记，三国故事和历代文人的诗词也给它留下浓墨重彩。

孤陋寡闻的我，以为要去江苏省的话，就应该去苏州无锡，或南京扬州等著名城市，没想到旅行社把镇江市也安排在行程中。镇江，有什么值得看的？我只识镇江香醋，味醇香浓，是黑醋中的极品，可以烹煮镇江排骨。



在扬州那个晚上，知道翌日要渡过长江向南边去镇江，我才打开百度搜寻镇江资料。噢！原来面积有3840平方公里，人口300多万的镇江，是江苏省地级市、长江三角洲的重要港口，位于长江与京杭大运河“十”字交汇处；也是个科技进步、工贸发达的先进城市。令我最感兴趣的是，它是中国历史文化名城，建城史超过3000年，一直是兵家必争的要塞。

远在春秋时代，镇江已是吴越国属地。东汉末年，三国孙权在这里的北固山，建造军事堡垒“铁瓮城”。在历史上，镇江曾先后被称为“丹徒” “京口”“南徐”和“润州”。随着中国朝代的盛衰更迭，它经历过繁荣兴盛与硝烟动荡的日子，起伏跌宕，无限沧桑。鸦片战争时，英军入侵，它沦为租界地；北伐军进入时它又华丽转身为省会。但不久又遭日军空袭，烽火连天；直至中华人民共和国成立，它才见到和平的曙光，逐步发展成今日的规模。