关于鲁迅的研究如同“月印万川”。对“月”而言，任何一条河川，只是千万条河川之一；对万川而言，“月”则只有一轮。在现代文学史上，鲁迅是一轮“明月”，月印万川。而新出版的《1927，我是鲁迅，我在广州》（吴小攀著，花城出版社2024年5月出版）是又一条独辟蹊径的河流，河道九曲，滔滔汩汩，再现了一个别具一格的“广州鲁迅”。如此以第一人称写鲁迅十分罕见，作者借由鲁迅的内心独白，重寻1927年鲁迅在粤行踪，既是一段文学史，也是一段心灵史。

《1927，我是鲁迅，我在广州》中的语言，完全是一副“鲁迅腔”。一位带着绍兴口音的中年人，来到羊城，见证烟火，快意情仇：“总之，到现在为止可以说，我爱广州。不仅仅是因为广平，而是这里弥漫着的那种真实的生活本身让我感动，没有虚假的高调的演说，也许有，但与百姓无关，他们在享受着日常生活本身。对比起北京，真的是天堂和地狱，那里所谓的家事国事天下事无一不透着一股拎不清的无耻和无聊。哈哈，所谓政府，所谓革命，所谓文学，所谓兄弟，所谓母子，所谓夫妻，是一些多么可笑的东西。这里是化外之地。”这分明是一位“恋爱中的中年人”的爱屋及乌，因为爱“广平兄”而及广州。



当然，这位中年人是名人，来了广州也享受着名人的苦恼。书中的鲁迅颇有自知之明：“我是‘名人’了，名人就是一种摆设，大家小心地供着，供品是供完就拿回家自己吃的，不灵验了心里还要骂菩萨。”这正是鲁迅的深刻之处，今时今日的明星们，不正在重演着一出出如此大戏这般小戏？