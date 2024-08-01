同称“狮城” 命运大不同

新加坡俗称狮城闻名于世，泰国南部也有一个名为“狮城”的宋卡老城；而在印度和巴基斯坦，各有一座因阿拉伯语和波斯语意“狮城”的城市。遭受战火蹂躏的乌克兰城市利沃夫，拉丁语同样意为“狮城”。殊不知，中国的千岛湖下，有座建于唐代的千年古城“狮城”，因当年建设水电站，被划为库区蓄水，如今沉睡在浩渺的烟波之中。

今年早春得闲从新加坡出发，来了一次说走就走的泰南之行。除了游览新马两地人民较为熟悉的泰南名城合艾（Hat Yai），借自驾之便驱车40分钟前往的宋卡（Songkhla）给我留下亲切和深刻的印象，因为宋卡的别号也恰巧是“狮城”。



宋卡狮城洋溢南洋风情宋卡位于泰南克拉地峡（Kra Isthmus）东南面，其城市地形也大致呈狭长的南北走向，西面是有着1000平方公里辽阔水域的宋卡湖（东南亚第二大淡水湖泊），东面是茫茫无际的南中国海。宋卡虽然人口不足7万，却是宋卡府的首府。这是一座有着千年历史的古城，从公元10世纪到14世纪，这里曾是马来半岛连接中国海上丝绸之路的门户贸易大港，其周边纵横交错的水道，以及海上和湖中的小岛也曾是探险家和海盗们的乐土。

元代航海家汪大渊的《岛夷志略》把宋卡称作“东冲古剌”，明代《武备志-郑和航海图》则作“孙姑那”，这些其实对应的是宋卡源于梵语的古称Singhapura、Singgora，或Sathing Phra，意为“狮城”，得名于海边一座形似卧狮、可当天然航标的小山丘，现称Songkhla应是泰音转拼。