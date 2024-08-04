金惟纯的“归零哲学”

金惟纯在台湾被称为“新闻界第一才子”，自称信奉“归零哲学”，随时随地把自己归零，一切再从头开始做起，不愿躺在以往的成就上。1952年，他在高雄眷村出生，是一个没见过父亲的遗腹子，目不识丁的母亲含辛茹苦地将他抚养成人。他以半工半读的方式拿到了硕士学位，毕业后进入台湾第一大报《中国时报》，29岁就担任社论主笔，写下许多振聋发聩的文章。



一般人处在他那种炙手可热的地位，大多不会轻易放弃，可是生性不安分的金惟纯只做了一年主笔，便毅然负笈美国，进纽约大学商学院重新做起学生来。35岁回到台湾，他敏锐地观察到媒体未来竞争与变迁的趋势，创办了《商业周刊》。这本杂志经历了六年的经营危机，缴了1亿多元新台币（编按：约417万新元）的“学费”，最后逐渐起死回生，发行量超过15万份，年广告收入高达近4亿元新台币，成为台湾最具影响力的精英期刊。

1999年，石齐平推荐我给《商周》写稿。发表了第一篇政论后，金惟纯就来电话，邀请我在杂志上开一个专栏，承诺付给我每字1港元的稿酬，这在当年的台湾算是最高标准了。我欣然接受他的邀请，开始用“林克”的笔名给《商周》写专栏。每周一篇，一写就是七年。这些文章不受制于人，我用我眼看，我用我心想，我用我手写，可说是最用功撰写的评论。就这样，我因文字而与惟纯订交，尽管最初我们未曾见过面。