符国文 英校生勇闯中文流行乐坛

符国文热爱音乐制作，大学毕业后毅然朝音乐领域发展。他创办工作室，助新加坡歌手进军国际市场。2019年起他常驻台北，现为台湾索尼音乐娱乐总经理，管理旗下众多华语流行歌手。自认英校出身，华语不灵光，他是如何跨越语言藩篱，在中文流行乐坛闯出一片天？

音乐工作室是音乐爱好者的活动场所，我一直有想到录音室“朝圣”的心愿。最近，去了台北一趟，朝圣梦想终于成真。我在台北参观一间专业的音乐工作室“Resident Studios”。那天，领略了高端数字音频（Advanced Digital Audio Workstations）的魅力，也了解不少录音方面的知识，目睹数字化科技带来的变革，让我大开眼界。



一旦录音器材、歌手、乐手准备好录制一首歌的时候，音乐制作人就有责任保持良好的工作状态，这是录音过程中最重要的部分之一。在录音室，通常持续好几个小时不间断工作是常有的事。制作人必须确保能取得最好的声音素材，因为不可能运用后制把录不好的东西加以修饰，那就本末倒置了。

我在录音室遇到来自新加坡的专业音乐人符国文（Kevin Foo，46岁）。我们边玩乐器边交谈，这才知悉Kevin是国际中文流行音乐行业的领军人之一，他具有20多年的音乐、娱乐和人才管理经验。Kevin目前是台湾索尼音乐娱乐（Sony Music Entertainment Taiwan）总经理，也是索尼音乐娱乐旗下的RCA大中华区的董事总经理。