细嚼慢咽红楼梦 傅试家的两个婆子和齿落舌钝的老僧

《红楼梦》何尝不是一部人生宝典，让我们随着岁月的滋长，从少年懵懂时只关心宝黛深情，到中年沧桑后屡屡感概作者的隽永深刻。

近来又细读了一遍《红楼梦》。《红楼梦》第35回宝玉挨打后，无数的人来关心爱护还有请安。虽然老爷贾政对他恨不能即刻打死，以向众人包括众门客表白自己对这个儿子多么不认同。但老爷到底还是被老太太骂了。而宝玉是贾母的心尖尖，在贾母的庇佑下，在大观园的这个世界里，宝玉还是在“花月正春风”的时光里。这也是作者细笔勾勒的最精彩的光阴。



一虽然是挨了打第二天，只能伏在床上，宝玉心中却很畅快，一方面因为挨打众人都加倍宠爱心疼；一方面因为金钏儿死了，正对她妹妹玉钏儿心中有愧，“温存和气，甜嘴蜜舌，央求赔笑”地终于让玉钏笑了。也在此时当下，却有两个婆子来请安。婆子是贾政的门生傅试家的。（《红楼梦》最擅长在人名字里玩谐音梗——趋炎附势的fushi）。宝玉最讨厌愚男蠢女，讨厌婆子，但是因为傅试的妹妹傅秋芳23岁了，（傅秋芳——辜负了秋天的芬芳，更别提春天了），因为哥哥一心想把她嫁入豪门，耽误至今。宝玉听人说她才貌俱全，十分诚敬，所以才爱屋及乌请婆子进来说话。



婆子在他眼里是蠢女，待婆子请安结束出来，却十分看不上宝玉，说他“中看不中吃，听说跟燕子说话，跟鱼说话”，最关键的是“且连一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受着。爱惜东西连个线头都是好的；糟蹋起来，哪怕值千值万的都不管了”。