好电影反映今日世界的真实，也是我们认知世界的一个入口。人类，有多少奇迹，就有多少遗憾；有多少无奈，就有多少勇气；有多少先进，就有多少迷茫。

德国影片《我是你的人》（I’m Your Man），叙述的是女科学家阿尔玛在柏林著名的佩加蒙博物馆工作，为了获得研究经费，她同意参加一个不同寻常的实验。在三周的时间里，她要和一个人形机器人汤姆生活在一起，这个人工智能被设计成她理想的生活伴侣。她负责写实验报告。

导演真不该让英国演员丹·史蒂文斯来扮演那个机器人汤姆。英剧《唐顿庄园》里的大表哥形象太英俊太深入人心。除了没有人类的体液，制造不出爱情的结晶，汤姆实在太过完美。他深情的蓝色眼睛，体贴又有趣的谈吐，常常使你忘记他是机器人。他的完美又处处在衬托人类的不完美。看看阿尔玛身边的男人吧——她老爸患上阿尔兹海默症。她的前男友为了省点房租，又和前妻住在一起。科技手段了不得的人类，以自己的丑陋在做着对自己的嘲讽。没有一样是省心的，女主角在现实世界里，几乎要得忧郁症。汤姆是唯一的一缕阳光。可是这阳光，会说散即散。阿尔玛煎蛋、煎香肠，为情人做早餐，“这全像我一个人的表演”。泪流满面是正常的。机器人是不吃不喝的。

影片的结尾，阿尔玛在失去汤姆失魂落魄之后的某一天，在两人去过的野外草地，又与汤姆重逢了。重逢了，又怎么样呢？