自2007年BACC（Bangkok Art & Culture Centre，曼谷艺术文化中心简称）开业以来，我每一次去曼谷玩，或者只是短暂逗留（目的地是泰北），都会特地留半天给BACC。在我还是游客的那些年，BACC就已经是我在曼谷存在的理由之一了，连同House Rama RCA（当年曼谷唯一独立多厅院线）以及银都戏院（彼时曼谷硕果仅存的老戏院），当然也包括了我每一趟曼谷行的起点华南蓬火车站。

今时今日，曼谷已经不是我来旅行，而是我来旅居的城市了，华南蓬火车站已经从上一个世纪一路驶进历史，银都戏院已经夷为平地，House Rama RCA已经歇业（取而代之的是位于Samyan Mitrtown购物中心的House Samyan），唯独BACC还在那里，一个真正地在推广艺术文化、展览活动多元活泼、免费开放公众参观、非牟利的艺术空间，是我每次回来曼谷依然愿意去走走看看的地方。

已经没有特别想看什么展览，常常只是为了嗅一下那里的空气，每一次一踏入这个熟悉场所，我就仿佛找回自己那样快乐。今年3月中旬回到曼谷也不例外，尽管现场有点冷清，跟上一次造访的人气之活跃落差很大。当时我还为它感到高兴，尤其现在曼谷最新文化地标Dib Bangkok像磁铁般吸引无数游客前往，BACC不但没有我担心的那样遭受冷落，反而比记忆中任何时候还要热闹，令人宽慰之余不免疑心会不会是回光返照。